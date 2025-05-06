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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan haber: Beyin kanaması ve inme atlattı! Sağlık durumu nasıl?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bosna Hersek ziyareti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ercan sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması ve inme atlattığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:46 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:56
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan korkutan haber: Beyin kanaması ve inme atlattı! Sağlık durumu nasıl?

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan şu anda Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sarayova'da gözlem altında olduğunu duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Bosna-Hersek'te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5'a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova'ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

10 Kasım 1947 yılında Aydın Nazilli'de doğan Övgün Ahmet Ercan, Selanik kökenlidir ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur.

Lise eğitimine kadar Aydın Nazilli'de eğitimini tamamladı. Ardından lisans eğitimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970'te ABD'ye giderek Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans, Colorado Madencilik Okulu'nda doktora derecelerini aldı.

1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı bulunuyor. 1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"nu kurdu.

2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak seçimlere girse de kazanamadı. 2004'te DSP'ye girerek Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinden İstanbul 3. bölge adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İBB Belediye Başkanı adayı oldu.

Eski Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosu Nidzara Zlatar ile evli. Bir oğlu, bir kızı ve iki torunu vardır.

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