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17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı bulunuyor. 1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"nu kurdu.

2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak seçimlere girse de kazanamadı. 2004'te DSP'ye girerek Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinden İstanbul 3. bölge adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İBB Belediye Başkanı adayı oldu.

Eski Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosu Nidzara Zlatar ile evli. Bir oğlu, bir kızı ve iki torunu vardır.