AŞKIN şimdilerde aşk olmadığı, üretip bölüşmenin masal olduğu, hayatın neferi olmak yerine, sorumsuzluğun patronu olmayı seçenlerin bol olduğu topraklarda gün gelecek gözyaşlarını içecek insanlar. Su yerine.

***

Türkiye'nin çöl olma ihtimali, güneşin doğması kadar gerçektir de sorumsuzluk deryasında yüzen yüzene. Uzmanlar, Türkiye'deki kuraklığın sebebini "insan kaynaklı" olarak belirlemiş ama bugünün yalanlarına inananlar, yarınların gerçeklerine aldırış etmiyor.

Gökdelenler buğday tarlalarından değerli sayılırken herkes kendi çocuğunun intiharını dokuyor sorumsuzluk tezgahlarında.

Depremleri üç günde unutan, küresel ısınma konusuna göz ucuyla bile bakmayanlar, bir gün tahıl ambarlarında "imdat yellerinin" estiğini görecekler ama nafile.

***

Bu ülke sadece yaşayan insanların değil, doğmamış çocuklarındır.

Ülkenin bütün çocuklarından özür dilememiz gerekirken, birileri hayatını seller sular gibi yaşıyor. Oysa suları çekiliyor kıyıların, kuruyan göller umurumuzda değil. Ağaçlarımız kesilirken sesimizi çıkarmadığımız için, çocuklarımızın bağrına iniyor baltalar.

O yüzden yarınlar dün olup gittiğinde, bugünkü sorumsuzluğun gazabını çekecek olan çocuklar, asit şenliklerinden de çilenin kralını çekecekler!

***

Tabiat ananın saçlarını bizlerden başka kim beyazlattı? O tabiat ananın saçlarını taramayı düşünen kaç insan vardır? Ne yazık ki insan denen canlının tüketim ruhu acımasızdır. Bir karış toprak bulsa, betonu diker! Bir zengine villa yapmak için yüzlerce ağacı kökünden keser!

***

Son balık karaya vurduğunda, buruşuk bir kağıt olacak denizler.

Son yaprak düştüğünde ve son su damlası buhar olup uçtuğunda ölüm bile temizleyemeyecek bizleri! Futbol, siyaset ve magazin haberlerinden başımız kalabalık ama çatırdayan topraklar tabiatın bizlere gönderdiği telgraflardır ve iyi okumak gerekiyor.

Telgrafın tellerine konan kuşlar için türküler yapıldığı yıllarda, o kuşlardaki disiplini örnek alabilseydik keşke.

***

O kuşlar şimdilerde boşuna telaşlı değilken; bizler hala "atın ölümü arpadan olsun" falan diyoruz ya o gün geldiğinde ne at bulabileceğiz ne arpa!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yangın çıkışı olmayan evi satın alma.

Gereksiz lambayı söndür.

Çocuğuna evde eğitim ver.

Bitki çayı iç.



Sevdamız saklı şehir

Bizde sabır çiçeği

Yarım kalan öyküyü

En derinden duyarız



Hakkımızdı mutluluk

Elimizden aldılar

Biz bu zalim kaderin

Her emrine uyarız

Ah be gurbet kuşum



Hadi topla kendini

Bu deli hasreti bile

Mutluluktan sayarız



Aşkımız yaşadıkça

Sen orada ben burada

Gözümüzü kırpmadan

Bir ömre de kıyarız

Hakkı YALÇIN



Talihin oyunu; "her denize bir balık sakladım arayın bulun!"



Aynı Amerika!

Geniş kapsamlı Vietnam belgeselini izledim de yönetim şekillerini bahane edip ülkelerin içine sızan Amerika'nın bu dünyadaki en acımasız faşist devlet olduğuna bir kez daha mühür bastım. Çocukların üzerine bile bombalar yağdıran bir ülkenin İsrail'le neden "kan kardeşi" olduğunu söylemeye gerek yok. Amerika'nın da İsrail gibi "saldırmaya ve öldürmeye" ihtiyacı var, demokrasiye ve insanlığa değil.

Ve saldırıları tamamen kalleşlik üzerine kurulu. Bu kadar teknolojik sihre karşılık dünyadaki uyuşturucu piyasasına Amerika'dan başka bir ülkenin yol verme ihtimali var mı?

Yok. Hırsızların kasası olmakla gurur duyan bir ülkenin dünyayı mahvetmek için yapamayacağı hiçbir şey de yok.