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  • 06 Şubat 2023, Pazartesi

Yine deplasman yine kayıp!

ABDULLAH Avcı'nın sahaya çıkardığı onbir 4-1- 4-1. Böylesi büyük bir maça çıkarken orta alan direnci bana göre büyük bir önem taşır. İlk yarıda öne geçmesine rağmen orta alanda öylesi büyük boşluklar verildi ki bunun sonucunda Mertens'le gelen gol... Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gomez ve Trezeguet top rakipteyken savunmada hiç yoklar. Bir başka gerçek oyunun savunma tarafında bu oyuncuların yetersizliği varsa rakip alanda top Trabzonspor'a geldiğinde daha üretken yapıya bürünmeleri gerekirdi.

TREZEGUET'NİN İKRAMI
İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra 4-2-3-1'e dönüş yapıldı ama Trezeguet'in hiç gereği yokken ceza sahası içerisinde yaptığı büyük bir hatayla Galatasaray'ın penaltıyla bulduğu ikinci gol. Sonuç yine bir deplasman maçı yine hayal kırıklığı ve kaybedilen 3 puandan sonra şampiyonluk yarışının dışında kalan bir Trabzonspor. Gerek oyun anlayışı gerekse oyuncu kalitesi geçen yıl ki performansın uzağında olan bir yapı. Bu gerçeği kabul etmek gerekmekte. Şampiyon olan takımın her ne kadar bazı oyuncuların takımdan ayrılmaları sorun yaratsa da, yapılan transferleri sorgulamaları gerektiği düşüncesindeyim.

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