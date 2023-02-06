Yine deplasman yine kayıp!
TREZEGUET'NİN İKRAMI
İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra 4-2-3-1'e dönüş yapıldı ama Trezeguet'in hiç gereği yokken ceza sahası içerisinde yaptığı büyük bir hatayla Galatasaray'ın penaltıyla bulduğu ikinci gol. Sonuç yine bir deplasman maçı yine hayal kırıklığı ve kaybedilen 3 puandan sonra şampiyonluk yarışının dışında kalan bir Trabzonspor. Gerek oyun anlayışı gerekse oyuncu kalitesi geçen yıl ki performansın uzağında olan bir yapı. Bu gerçeği kabul etmek gerekmekte. Şampiyon olan takımın her ne kadar bazı oyuncuların takımdan ayrılmaları sorun yaratsa da, yapılan transferleri sorgulamaları gerektiği düşüncesindeyim.
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