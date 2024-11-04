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İSKENDER GÜNEN

İSKENDER GÜNEN

Tarihi 4 Kasım 2024

Pozisyonlar irdelenmeli

TRABZONSPOR'un sorunlu bölgesi orta alan. Çünkü rakibi karşılama, mücadele gücü yüksek ve de rakipten top alma konusunda sorun yok. Fakat top Trabzonspor'a geçtiği zaman Bakasetas ve Hamsik gibi oyunculara gereksinim duyuluyor.
Yenilen ilk golde En-Nesyri'nin kenardan getirdiği topta en büyük hata Eren'indi.
2-1'den sonra rakip alanda daha fazla topa sahip olmak gerekirdi.
Yalnız 2. golden önce İrfan Can'ın ceza sahası içeresinde yaptığı hareket bana göre faulle değerlendirilmeliydi.
Her zaman belirttiğimiz gibi; VAR'ın devreye girdiği ya da bir başka şekilde VAR'ın olduğu bir yerde ne yazık ki, kişiye ve takıma göre pozisyonları değerlendiriyoruz.
Bu da güven ortamının bir türlü oluşturulamamasının en büyük nedeni. İlk yarı kornerden gelen Okay'ın attığı gol, faul değerlendiği pozisyon ve Trabzonspor'un yediği ikinci golden önceki pozisyonların irdelenmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.

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