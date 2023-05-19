TRABZONSPOR için ligdeki konumu ne olursa olsun Fenerbahçe maçlarının büyük önemi vardır. Oynadıkları her maçta aralarındaki rekabet öne çıkar. Yeni teknik adam herhalde gözünde Fenerbahçe'yi fazla büyüttü. Çünkü sahaya sürdüğü 11 oyunun hep savunma tarafında olan oyunculardan kurulu.
Eğer Markovic ve Trezeguet gibi 2 kenar oyuncunuz varsa solda ikisinden birini kullanmak zorunluluğunuz vardır. Sahaya sürülen ilk 11'de savunmanın ortasında Eren, sağ kenarda Bartra, sol kenarda Larsen. Larsen gibi bir adama neden sol kenarda görev verilir henüz çözümleyemedim.
Orta alanda Siopis ve Doğucan gibi oyunun sadece savunma tarafında olan ikili… Hamsik takımı pasa yönlendiren bir isim. Abdülkadir ise oyunda hiç yoktu. İleride ise yalnızları oynayan bir Umut Bozok… Böyle bir ilk 11 ve oyun anlayışı ile doğal olarak pozisyon üretme sorunları yaşarsınız. Arda'nın asistiyle birinci Fenerbahçe golüne kadar rakip sahaya gitmeyen bir Trabzonspor vardı.
Gözünde büyütmüş
TRABZONSPOR için ligdeki konumu ne olursa olsun Fenerbahçe maçlarının büyük önemi vardır. Oynadıkları her maçta aralarındaki rekabet öne çıkar. Yeni teknik adam herhalde gözünde Fenerbahçe'yi fazla büyüttü. Çünkü sahaya sürdüğü 11 oyunun hep savunma tarafında olan oyunculardan kurulu.
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