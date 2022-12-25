Artık yarışta Fırtına da var

BİR büyük maç...Fenerbahçe'den çok Trabzonspor için büyük önem taşımakta..

Çünkü bu maçtan alacağı 3 puan şampiyonluk yarışının içerisinde "Ben de varım" olarak tanımlayacağı bir mücadele. Abdullah Avcı'nın böylesi bir karşılaşmada sahaya sürdüğü 11'in mücadele gücü yüksekti. İlk yarıda King'in direkten dönen topundan başka Fenerbahçe'ye verilen gol pozisyonu yok. Ama top Trabzonspor'a geçtiğinde üçüncü bölgede sorunlar vardı. Maçın kırılma anı Fenerbahçeli Crespo'nun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart idi... Ve ardından Maxi Gomez ile gelen gol. Kendi sahanızda böylesi büyük ve sizi şampiyonluk yarışında var edebilecek bir maçta mutlak üç puanı almak bundan sonraki haftalar için hem motivasyon hem de konsantrasyon için büyük önem taşır. Bir de ezeli rakibiniz Fenerbahçe'den aldığınız üç puansa...

Trezequet'nin güzel golü ile perçinlenen sonuç ve alınan üç puan bundan sonraki maçlar için özgüveni artırma açısından büyük önem taşımakta.

Ve dünkü galibiyetle beraber Trabzonspor, "Ben de şampiyonlukta varım" dedi...

Bu skor öz güveni artıracak

Kırılma anı kırmızı kart oldu