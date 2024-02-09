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İSKENDER GÜNEN

İSKENDER GÜNEN

9 Şubat 2024, Cuma

Çok önemli bir galibiyet

LİGDEKİ durumdan dolayı bu sezon için önemli olan yer Türkiye Kupası. Çünkü Avrupa kupalarına katılabilmek adına en kısa yol bu. Rakip 1.
Lig'den gelen Gençlerbirliği. Fakat bir başka gerçek var ki 1. Lig'in 8. sırasında olan takıma karşı 90+6'da beraberlik golü ve uzatma dakikalarının ilk yarısının son dakikalarında attığınız gol ile turu geçmişseniz sorunlar fazla demektir.
Bu maçın kırılma anı rakip 1-0 önde olduğu ikinci yarıda Nzaba'nın Trabzonspor'un sol kenarından getirdiği topta Oltan'la değerlendirilemeyen pozisyon. Eğer ikinci golü G.Birliği bulsa çok daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi.

MEUNIER'IN ROLÜ
Abdullah Avcı'nın maç öncesi konuşmalarının altına imza atmak mümkün. Çünkü güzel oyun zeminlerin güzel olduğu yerde ortaya çıkar.
Ama Gençlerbirliği maçında zeminin kötülüğüne rağmen Melih'in 40 metre top sürüp Trabzonspor ceza alanı içerisinde savunma oyuncusunu oyundan düşürüp attığı golde savunma oyuncularının yetersizliği yok mu? Orta alanda Mendy, Umut ve BardhiMendy oyunun sadece savunma tarafında olan birisi. Umut var mı yok mu belli değil. Bardhi'nin ise pas hataları üst düzeyde ve ofansta takıma katkı yapmaktan çok uzak. İkinci yarı yeni transfer Meunier'in girmesinden sonra ise sağ kenarda daha etkin atak girişimleri oldu. 90+6'daki beraberlik golünde de Meunier'in katkısı büyüktü. Çok zorda olsa çeyrek finale kalmak büyük önem taşımakta. Çünkü oynanan oyundan çok Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde sonuç çok daha fazla anlam taşımakta.

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