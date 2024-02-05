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İSKENDER GÜNEN

İSKENDER GÜNEN

5 Şubat 2024, Pazartesi

Bu VAR ne işe yarar!

VAR niye var? Takıma göre neden farklı?
Takıma göre ya da güce göre 'VAR' oluyor. Bu maçın kırılma anı VAR'ın yokluğu.
İlk yarı ceza sahasında Bardhi'ye yapılan bir pozisyon var ki VAR ortalarda yok.
Bana göre kesinlikle penaltı ile değerlendirilecek bir pozisyon.
Oyunda doğruları yapan taraf ise Trabzonspor. Topa daha fazla sahip olan, rakip alanda, oyunda üstünlüğü olan taraf.
Ve ilk kez 3 puana rakibe göre daha yakın olan taraf. Yenilen birinci golde bir anlık hata ve o ana kadar hiçbir üretkenliğin olmadığı bir anda gerçekleşti.
Orta alanda Berat son haftalarda takımın en zayıf arkası.
Öyle pas hataları yapıyor ki anlamak mümkün değil. İkinci yarıda ise yenilen ikinci gol var ki Semih herhalde böylesi bir golü halı sahada gerçekleştiremezdi!
2-0'dan sonra ise girilen gol pozisyonları var.
Özellikle Visca'nın getirdiği topta Trezeguet doğru bir tercih yapsa her türlü olumsuzluğun yaşandığı bu maçta daha farklı bir sonucu yakalama şansları vardı. Maçın sonucunu tayin eden, oynanan oyundan çok VAR'ın yokluğu olarak değerlendirebiliriz.

"Oyunda doğruları yapan taraf Trabzonspor'du.
Ancak orta sahada Berat son haftalarda takımın en zayıf halkası."

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