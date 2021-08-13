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  • 13 Ağustos 2021, Cuma

Turu geçmek önemli

TURU geçmek önemliydi ve Trabzonspor'u kutlamak gerek. Ama her ne kadar sezon başı da olsa sorunlarla dolu bir oyun olduğu düşüncesindeyim.
Hem oyun anlamında hem de skor 1-1'e geldikten sonra futbolcu tercihleri yanlıştı.
Orta alan ve önde yaratıcı oyuncuları fazla olan bir Trabzonspor vardı ama ilk 45 dakika göz önüne getirildiğinde duran toptan Hamsik'in direkten dönen topundan başka net gol pozisyonu üretilemedi.

TRABZON'A YAKIŞMADI
TRABZONSPOR, öne geçtikten sonra rakibin daha fazla adamla geldiği zamanlar vardı. Bu bölümde rakibin kaptırdığı toplardan sonra final pası yetersizliğinden kendisini rahatlatacak ikinci golü gerçekleştiremediler.
Elinizde bu kadar üst düzey oyuncularınız varsa son dakikalarda böylesi basit gol Trabzonspor'a yakışmadı.
1-1'den sonra oyuncu değişikliklerini doğru bulmadım ama sonuçta turu geçtik.
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Turu geçmek önemli
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