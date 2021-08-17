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  • 17 Ağustos 2021, Salı

Hücüm süper Defans aksıyor

LİGİN ilk maçında Malatyaspor deplasmanında alınan 5-1'lik sonuçla Trabzonspor mükemmel bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Görünen o ki ofansif anlamda şu an ligin en farklı takımlarından birisi. Her an sonucu değiştirebilecek yetenekte isimler var. Hamsik'in mükemmel pası, Bakasetas'la kazanılan golden sonra Malatyaspor, savunmadan çıkarken yapılan pres Gervinho ile kapılan top sonrasında Nwakaeme ile gelen ikinci gol. Doğaldır ki maçın ilk 10 dakikalık bölümünde 2-0 öne geçmek öz güveni artırmak açısından büyük önem taşır.

SONUÇ ALDATMASIN!
Farklı sonuca rağmen bir takım sorunların olduğu göz ardı edilmemeli. 2-0'dan sonra takım savunmasının yetersizliği, öne yapılan top kayıpları ve de geriye dönüşlerde sorunların olduğu süreler var. Malatya bu bölümde gol buldu.
Ama ofansif anlamda öyle yetenekli isimler var ki Nwakaeme'nin getirdiği top Gervinho ile üçüncü gol geldi. Hamsik ve Djaniny'nin penaltısı sonrası Trabzonspor maçı istediği gibi yönlendirdi. Yenilen golde ise hem savunma hem de Uğurcan'ın hatası vardı. Takım savunmasındaki yetersizlikler ve de savunma oyuncularında Vitor Hugo ve Edgar arasındaki uyumsuzluk dikkat çekiciydi.

MAÇIN EN iYİSi HÜCUM HATTI
Maçı koparan bir hücum hattı vardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DEFANS HATTI
Savunmadaki uyumsuzluk korkutuyor.

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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Hücüm süper Defans aksıyor
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