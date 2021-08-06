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İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 06 Ağustos 2021, Cuma

Futbol ümit verdi

TRABZONSPOR adına olumlu görüntülerin fazla olduğu bir maç olarak değerlendirmek gerekiyor. Atılan korner sayısı 15, direkten dönen toplar, girilen gol pozisyonları ve de kaçan penaltı… Ancak hücumda artıların çok fazla olduğu da bir gerçek.
Geçen yıldan farklı 3 yeni isim;
Hamsik, Peres ve Gervinho vardı sahada. Topa daha fazla sahip olan saha içi yardımlaşması oyunun belirli sürelerinde üst düzeydeydi. Rakibe yapılan pres, kazanılan toplar ve de bunun sonucunda atak girişimlerini sonuçlandırma Trabzonspor adına artılardı.

HATALAR DA VARDI
TRABZON'UN bu maçta eksiği; öne geçtikten sonra topa daha fazla sahip olmaları gerekirken oyunu kontrolünü rakibe bırakmaları oldu. Bu yüzden özellikle savunmada yapılan hatalar öne çıktı.
Yenilen üç gol de aynı şekilde gerçekleşti. Sergilenen oyun sezon öncesi büyük ümit verdi.
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Futbol ümit verdi
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