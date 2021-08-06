Futbol ümit verdi
Geçen yıldan farklı 3 yeni isim;
Hamsik, Peres ve Gervinho vardı sahada. Topa daha fazla sahip olan saha içi yardımlaşması oyunun belirli sürelerinde üst düzeydeydi. Rakibe yapılan pres, kazanılan toplar ve de bunun sonucunda atak girişimlerini sonuçlandırma Trabzonspor adına artılardı.
HATALAR DA VARDI
TRABZON'UN bu maçta eksiği; öne geçtikten sonra topa daha fazla sahip olmaları gerekirken oyunu kontrolünü rakibe bırakmaları oldu. Bu yüzden özellikle savunmada yapılan hatalar öne çıktı.
Yenilen üç gol de aynı şekilde gerçekleşti. Sergilenen oyun sezon öncesi büyük ümit verdi.
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