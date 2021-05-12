RAMAZAN İMSAKİYE
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İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 12 Mayıs 2021, Çarşamba

Daha üretken olmalı!

İayrı devre, birinci yarı futbol adına olumlu aksiyonların çok az olduğu bir maç. Temposu düşük, daha çok ikinci bölgede oynanan bir oyun. İkinci yarı ise; ilk yarıya göre daha tempolu ve de gol pozisyonlarının fazla olduğunu gördük. Trabzonspor 10 kişi kaldığı için Konyaspor, ilk yarıya göre Trabzonspor'un yarı alanında topa sahip oldu. Bekar'ın serbest vuruştan attığı golle Trabzonspor öne geçmesine rağmen oyunun son bölümlerinde Konyaspor, beraberliği yakalayan taraf oldu. Abdülkadir Ömür'den söz etmek gerekirse, daha üretken olması gerekiyor. Yoksa ne yazık ki yetenekli bir isim olarak kalır!
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Daha üretken olmalı!
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