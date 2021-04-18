Hakem skoru etkiledi!
Bugüne kadar bir kez bile penaltı nedense tekrarlanmadı.
Ama böylesi kritik kararlar nedense sürekli Trabzonspor'un başına geliyor.
DJANINY ŞOV YAPTI
İlk yarıda Trabzonspor adına en olumlu olay Djaniny attığı gol. Gerçekten hücumda hiçbir üretkenliğin olmadığı Trabzonspor'da Djaniny, orta alandan aldığı topla tek kişilik bir şov sergiledi. Görünen o ki Trabzonspor, oyuncu eksiklikleri olduğunda bir türlü ritmini bulamıyor. Berat bu takım için orta alanda çok önemli bir isim. Orta alanda Baker, kritik müdahaleleri ile öne çıktı.
Abdulkadir Parmak ise gerekli yeterlilikte değildi. Her ne kadar oynanan oyun istenilen düzeyde olmasa da bu maçta kaybedilen 2 puanın hakemin yanlış kararı sonucunda ortaya çıktığını düşünüyorum.
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