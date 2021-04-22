RAMAZAN İMSAKİYE
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İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 22 Nisan 2021, Perşembe

Bireysel hataların kurbanı

SON 4 maçta alınan beraberliklerde eğer istenilen sonuçlar ortaya çıksaydı herhalde bu maçın Trabzonspor için önemli çok daha farklı olabilirdi. Kontrollü bir oyundaki ilk yarıda gole daha yakın taraf Trabzonspor'du.
Nwakaeme'nin direkten dönen topu ve de Bakasetas'ın iki çok önemli gol pozisyonu var. öne çıkan isim oldu. G.Saray 2. yarıda daha fazla atak girişimlerinde bulundu. Ama defanstan dönen topu iyi takip eden Egdar'ın vuruşu ile öne geçen taraf oldular. 1-0'dan sonra oyuncu değişiklikleri doğru bir tercihti.
Fakat hiç gereği yokken ceza yayında yapılan faul sonucunda 3 puandan ayrılacakları maçtan 1 puanla yetinmek zorunda kaldılar.
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Bireysel hataların kurbanı
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