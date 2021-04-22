Bireysel hataların kurbanı
Nwakaeme'nin direkten dönen topu ve de Bakasetas'ın iki çok önemli gol pozisyonu var. öne çıkan isim oldu. G.Saray 2. yarıda daha fazla atak girişimlerinde bulundu. Ama defanstan dönen topu iyi takip eden Egdar'ın vuruşu ile öne geçen taraf oldular. 1-0'dan sonra oyuncu değişiklikleri doğru bir tercihti.
Fakat hiç gereği yokken ceza yayında yapılan faul sonucunda 3 puandan ayrılacakları maçtan 1 puanla yetinmek zorunda kaldılar.
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