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İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 11 Nisan 2021, Pazar

Bu kadroyla sonuç olumlu

NWAKAEME ve Ekuban gibi hücumda önemli iki oyuncusu sakatlıktan dolayı yoktu Trabzonspor'un... Önemli iki oyuncunuz yoksa, sorunlar yaşamanız doğal. Bu yüzden Abdullah Avcı, orta saha ağırlıklı futbolcuların fazla olduğu bir 11'le sahaya çıktı. Baker, Abdulkadir Parmak, savunmanın önünde Flavio, sağ kenarda Bakasetas, daha önde de Yunus Mallı... Oyuncu yeteneklerini göz önüne getirdiğinizde top üçüncü bölgeye geçtiğinde gol pozisyonu üretmede yetersizliklerin öne çıktığı bir gerçek. Çünkü futbol bir an... Bu anı tarif etmek gerekirse, yapacağınız bir dripling veya rakibi eksilten bir hareket sonucu belirler.
İlk yarıda duran toplardan başka Trabzonspor için organize atak girişimlerinde bile sorunlar ortaya çıktı.

TARIK'I GEÇEMEDİLER
Topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor ama her iki kenardan da atak girişimi yetersizliklerinin olduğu, önde Djaniny'nin yalnız kaldığı pozisyonlar var. Bakasetas zaman zaman hücuma destek vermeye çalışsada kendisine yardımcı ikinci bir oyuncunun eksikliğini bütün bir maç boyunca hissetti. İkinci yarıda Trabzonspor'un yakaladığı en önemli gol pozisyonu Yusuf Sarı'nın kenardan getirdiği topda Djaniny'nin vurduğu kafa topuydu. Rize kalecisi Tarık mükemmel bir refleksle sonucu değiştirmeyen isim oldu. Maçın genel yapısını düşündüğümüzde son haftalarda Trabzonspor adına puan kayıplarının olduğu gerçeği var.
Trabzonspor'un kadrosunu düşündüğümüzde son derece olumlu.
Çünkü yaratıcı oyuncu eksikliği ve de eksilmeler yaşandığında böylesi puan kayıplarının olması doğal.

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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Bu kadroyla sonuç olumlu
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