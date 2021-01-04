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  • 04 Ocak 2021, Pazartesi

Galibiyet moral oldu

Trabzonspor dün önde baskıyla rakipten kapılan toplarla atak girişimlerinde bulunan taraf oldu. Önce VAR ile iptal edilen gol, sonrasında ise sahanın Trabzon adına en etkili ismi Ekuban'ın getirdiği ve de Flavio'nun zoru başardığı gol pozisyonu! İlk yarının son dakikalarında ise yine Ekuban sahneye çıktı. Kenardan getirilen topu Nwakaeme değerlendiremedi.
İlk devre gole daha fazla yaklaşan taraf Trabzonspor'du fakat performans bakımından vasatı aşan oyuncu sayı çok azdı.
Ekuban'dan başka öne çıkan oyuncusu olmadı. Nwakaeme ilk yarı büyük bir hayal kırıklığıydı.
Aldığı her topu rakibe verdi.

DEĞİŞİKLİKLER DOĞRUYDU
İkinci yarı ise ilk devreye göre daha farklı bir Trabzonspor vardı.
Nwakaeme, ilk devreye göre çok daha etkin ve de aldığı her topta rakibi eksilten isimdi. Bunun sonucunda Serkan'ın yaptığı asist ve de Nwakaeme ile gol geldi.
Bu arada kaleci Uğurcan'dan söz etmek gerek. Takım 1-0 öndeyken Uğurcan'ın Edgar'a verdiği bir pas var ki daha üst düzey bir takım olsa bu hatayı gole çevirirdi. Yenilen golden sonra ise Abdullah Avcı'nın yaptığı oyuncu değişikliği doğruydu.
Abdülkadir Ömür'ün sahaya girmesinden sonra başlayan atak, Ekuban ile golle sonuçlandı. Zorlu bir rakiple her ne kadar eksikleri olsa da deplasmanda alınan üç puan Galatasaray yenilgisinden sonra moralleri yükseltti.

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