Üretkenlik olmayınca!

İKİ takım arasında oyuncu kalitesi olarak büyük farklar var. Ama bir başka gerçek var ki, VAR'ın olduğu bir futbol oyununda hakemler neden bu kadar hata yapar bunu anlayabilmek mümkün değil. Durum 0-2 iken Afobe'ye Donk tarafından yapılan bir hareket var ki, hakeme VAR'dan bile bir uyarı gelmedi. Bana göre pozisyon penaltı. Ama her maç hakem hatalarıyla süre gelen bir Süper Lig nereye kadar!

Sonuç her ne kadar Trabzonspor açısından büyük bir hayal kırıklığı olsa da bana göre sürpriz değil.

SORUN ORTA SAHA!

Sorun orta alan. Çünkü A.Parmak, Flavio ve Baker'dan oluşan orta alan şu an ligimizdeki diğer takımları göz önüne getirdiğimizde en yetersiz bölge olarak olarak gözüküyor. Oyun kurucusu olmayan bir takımın ofansif anlamda hücuma destek verme şansı ne yazık ki yok. A.Ömür ve Ekuban gibi ofansif anlamda katkı yapabilecek iki oyuncunuz yoksa ve de yerlerine görev verdiğiniz isimler gerekli yeterlilikte değilse önde üretken olmak hiç de kolay değil.

MAÇIN EN İYİSİ ARDA

G.Saray'ın yıldızı dün çok çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BAKER

Trabzon'un orta sahası kötüydü.