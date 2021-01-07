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  • 07 Ocak 2021, Perşembe

Küçümsemeyin

MAÇI iki bölümde değerlendirmek gerekiyor.
60 dakikalık bölüm ve de son 30 dakika...İlk 60 dakikada oyunda istediğini yapan ve rakibine üstünlük kuran bir Trabzonspor vardı. İstekli, arzulu maç başlangıcından sonra önde yapılan baskı ve de topun olduğu her yerde rakibe yapılan ikili-üçlü presle kazanılan toplar sonucunda atak girişimleri vardı. Ekuban ve Djaniny ile girilen gol pozisyonlarından sonra gol yine bu ikilinin işbirliğinden geldi.

FİZİKSEL DÜŞÜŞ OLDU
EKUBAN ve de ikinci yarıdaki performansıyla Nwakaeme bu takım için çok önemli iki futbolcu. Bu arada orta alanda Abdulkadir Parmak ve Baker geçtiğimiz haftalara göre daha olumlu görüntüler ortaya koydular.
60'ıncı dakikadan sonra orta alanda fiziksel düşüşler meydana geldi. Uzatmada ise Uğurcan'ın kurtardığı top ve de ardından gelen üç puanı izledik.
ABDULLAH Avcı'nın sistemi yavaş yavaş oturuyor.
Şu an gelinen noktayı kimse küçümsememelidir diye düşünüyorum.

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