Alkışlar Uğurcan Çakır’a...

TRABZONSPOR zorlu bir süreçten geçen takım. Alınan başarısız sonuçlar ve de kaybedilen puanlar göz önüne alındığında gelinen nokta büyük bir hayal kırıklığı.

Bu yüzden Alanyaspor gibi ligin zirvesinde olan bir takımdan alınan 1 puan hiç de küçümsenmemeli.

Newton'un ayrılmasından sonra bu maç için görev alan İhsan Derelioğlu'nun oyun anlayışı ve de oyuncu tercihleri son derece doğru. Topu Alanyaspor'a bırakan bir oyun başlangıcı vardı.

Trabzonspor oyunu kendi alanında kabul etti. Orta alanda çok adam bulundurdu.

Zaman zaman 4-1-4-1 zaman zaman da 4-5-1… Djaniny, girilen gol pozisyonunu değerlendirebilse öne geçen taraf Trabzonspor'du.

İkinci yarı ise duran top ve de savunmanın bir anlık yerleşme hatasından kaynaklı gelen golden sonra oyunda direncini yitirmeyen bir Trabzonspor vardı. Atılan beraberlik golünde asisti yapan Serkan ama daha önce kaleci Uğurcan'ın attığı uzun toptan kaynaklandığını hatırlatmak isterim. Burada en büyük pay Uğurcan'ın. Her türlü olumsuz koşulara rağmen bu maçta ortaya konan oyun ve mücadele yarınlar için umut vadediyor. Bu maç gösterdi ki, futbolcu yeteneklerine göre bir oyun anlayışını sahaya yansıt- tığınızda olumlu görüntüler ortaya çıkıyor. Bu arada ilerlemiş yaşına rağmen ilk kez orta alanda görev alan Pereira'nın mücadelesine saygı duymak gerekiyor.

MAÇIN EN İYİSİ UĞURCAN

Yıldız kaleci atılan golde başroldeydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DJANINY

İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedi.