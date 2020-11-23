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  • 23 Kasım 2020, Pazartesi

Hem 3 puan hem öz güven kazandı

YENİ bir teknik adamla, yeni bir başlangıç için herkes beklenti içindeydi..
Ama bir gerçek var ki yeni bir başlangıç da olsa istikrarlı bir yapı için sabır gösterilmesi gerekmekte...
Çünkü gelen teknik adam kim olursa olsun elinde sihirli bir değnek yok. Erzurumspor maçı için önemli olan, uzun bir aradan sonra alınacak 3 puan öz güveni ve de moral motivasyonunu yeniden artırması.
İlk 30 dakikada topa daha fazla sahip olan ve de pozisyonlar bulan taraf bordo-mavililerdi. Ekuban, Afobe ve de Nwakaeme ile girilen net 3 gol pozisyonundan sonra Abdülkadir Ömür'ün yaptığı asistle Ekuban'la Trabzon golü buldu.
Golden sonra ise yine bizim geçen yıldan beri gördüğümüz Trabzonspor ortaya çıktı. Önde kaybedilen toplardan sonra geri dönüşlerde sorunlar ortaya çıktığı için orta alanda Erzurumspor önce üstünlüğü ele aldı ve de Trabzonspor kalesinde pozisyonlar üretmeye başladı.
İkinci yarı Trabzonspor genellikle oyunu kendi alanında kabul etti.
Erzurum, kaleci Uğurcan'ın yerinde müdahaleleri ile beraberlik golüne kavuşamadı.
Alınan 3 puan uzun bir aradan sonra Trabzonspor'a moral oldu.

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