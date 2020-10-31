Newton’la olmuyor

BÖYLE bir günde maç yorumu yapmak kolay değil. Yıkıntılar altında kalan insanları düşündükçe maça odaklanmamız kolay değil. Ama görev sorumluluğumuz olduğu için yorum yapmak zorundayız.

Sezon başından beri Trabzonspor'un kendi oyuncu yapısına göre bir sistemi olmadığını yazdık çizdik. Dünkü maçta bir kez daha görüldü ki oynanan oyun sistemden çok bireysel becerilere bağlı. İlk 15 dakika Trabzonspor kendi sahasında oynamasına rağmen topa daha fazla sahip olan ve golü bulan taraf Kasımpaşa.

Trabzonspor ise özellikle orta alanda son derece yetersiz bir görüntü içerisinde. Ama bir oyuncu var ki her türlü yetersizliğe karşın bireysel becerisi ile takıma hayat verdi. İsmi: Nwakaeme!

Önce yaptığı asist, Serkan'la gelen beraberlik golü ve ardından şapkadan tavşan çıkartarak attığı 2 mükemmel gol.

ISRARCI OLUNMAMALI

İkinci yarı ise Kasımpaşa atakları sonrası yetersiz bir orta sahayı görüp Newton'un bir değişiklik yapabileceğini düşündük ama öyle olmadı! Kasımpaşa, 2. yarının başlaması ile birlikte topa çok daha fazla sahip oldu ve de atak girişimlerinde bulunan taraftı. 3 puanı da aldılar.

Trabzonspor'da ise artık şu gerçeğin görülmesi gerek; böyle gitmiyor! Eğer Newton'da ısrarcı olunursa bundan sonraki maçlarda daha büyük hayal kırıklığı beraberinde gelir.