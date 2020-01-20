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  • 20 Ocak 2020, Pazartesi

Müthiş başlangıç

LİGİN ikinci yarıları çok zorlu geçer... Çünkü hem şampiyonluğa oynayan takımlar hem de küme düşme hattındaki takımlar için puan kayıpları sorunları beraberinde getirir. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin aldıkları galibiyetten sonra Trabzonspor için mutlak üç puanlık bir maçtı.
Maçın 24 dakikalık bölümünde Kasımpaşa'nın hücumda çok adamla geldiği anlar ve de hücumu sonlandırmadan kaptırdığı toplar var. İdeal bir Trabzonspor ortamının oluştuğu anlar.

İZLEMEK BÜYÜK KEYİF
Golün gecikmesinin sebeplerinden birisi Trabzon'un bütün hücum girişimlerinin sol taraftan yapılmasıydı. Fakat 25. dakikada Sosa'nın attığı mükemmel golden sonra 30. dakikaya kadar önce Sörloth ardından Nwakaeme ile birlikte bir anda maç 3-0'a geldi ve Kasımpaşa'nın direnci düştü. Devamında da fark geldi. Şurası bir gerçek ki Trabzonspor'da hücumda özel oyuncuları var. Nwakaeme ve Sörloth gibi... Nwakaeme'yi seyretmek büyük keyif.

MAÇIN EN İYİSİ: NWAKAEME
Futbol resitali sundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DOĞUCAN
Paşa'nın genç oyuncusu kötüydü.
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