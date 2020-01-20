Müthiş başlangıç
Maçın 24 dakikalık bölümünde Kasımpaşa'nın hücumda çok adamla geldiği anlar ve de hücumu sonlandırmadan kaptırdığı toplar var. İdeal bir Trabzonspor ortamının oluştuğu anlar.
İZLEMEK BÜYÜK KEYİF
Golün gecikmesinin sebeplerinden birisi Trabzon'un bütün hücum girişimlerinin sol taraftan yapılmasıydı. Fakat 25. dakikada Sosa'nın attığı mükemmel golden sonra 30. dakikaya kadar önce Sörloth ardından Nwakaeme ile birlikte bir anda maç 3-0'a geldi ve Kasımpaşa'nın direnci düştü. Devamında da fark geldi. Şurası bir gerçek ki Trabzonspor'da hücumda özel oyuncuları var. Nwakaeme ve Sörloth gibi... Nwakaeme'yi seyretmek büyük keyif.
MAÇIN EN İYİSİ: NWAKAEME
Futbol resitali sundu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DOĞUCAN
Paşa'nın genç oyuncusu kötüydü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yıldızlarıyla kazandı 17 Ocak 2020, Cuma ÜNAL Karaman'ın ayrılmasıyla göreve gelen Hüseyin Çimşir'in ilk maçı. Başarının gelebilmesi için Trabzonspor camiasının...
- Futbol ciddi oyundur 29 Aralık 2019, Pazar KAYSERİSPOR sezon başından beri sorunlarla boğuşan bir takım... Şu an teknik adam görevini bırakmış oyuncuların...
- Fırsatı bu kez tepmedi! 24 Aralık 2019, Salı İKİ ayrı devreli bir maç… İlk yarı topa daha fazla sahip olan taraf Trabzon ama ikinci yarı roller tamamen...
- Hayal kırıklığı 17 Aralık 2019, Salı ZİRVE mücadelesi yapan takımların puan kayıpları yaptığı bir hafta… Yani kendi sahanızdaki maçta 3 puan...
- Saygıyı hak ediyor 09 Aralık 2019, Pazartesi SEZON başından beri sakatlıklar ve de cezalar Trabzonspor için her maç ayrı bir sorun. Antalya maçında da takımın...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.