Bugünkü
Takvim
İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 17 Ocak 2020, Cuma

Yıldızlarıyla kazandı

ÜNAL Karaman'ın ayrılmasıyla göreve gelen Hüseyin Çimşir'in ilk maçı. Başarının gelebilmesi için Trabzonspor camiasının kendisine destek vermesi gerektiği düşüncesindeyim.
Maça gelirsek, iki ayaklı bir karşılaşma. Görünen o ki, Trabzonspor'da değişen bir şey yok yani hücumda sorunu olmayan bir takım. Oyunda tempo olmasa bile sonucu değiştirebilecek önde oyuncuları çok fazla. Bu maçta Nwakaeme-Sörloth ikilisinin girdikleri ve yakaladıkları gol pozisyonları var.

BÜYÜK AVANTAJ
BİR de Sosa'dan bahsetmek gerek. Şu an orta alanda takımın her şeyi. Sorumluluk alıyor. Ndiaye'nin ilk maçı.
Orta üçlünün ortasında Sörloth'a yakın görev aldı. İlerleyen haftalarda katkı yapacağı düşüncesindeyim. Nwakaeme çok farklı bir isim. Etkisiz olduğu maçlarda bile biraz sahne alabilen ve skoru değiştiren bir isim. Kupanın ilk maçında alınan bu 2-0'lık skor ikinci maç için büyük bir avantaj.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Yıldızlarıyla kazandı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ