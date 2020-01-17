Yıldızlarıyla kazandı
Maça gelirsek, iki ayaklı bir karşılaşma. Görünen o ki, Trabzonspor'da değişen bir şey yok yani hücumda sorunu olmayan bir takım. Oyunda tempo olmasa bile sonucu değiştirebilecek önde oyuncuları çok fazla. Bu maçta Nwakaeme-Sörloth ikilisinin girdikleri ve yakaladıkları gol pozisyonları var.
BÜYÜK AVANTAJ
BİR de Sosa'dan bahsetmek gerek. Şu an orta alanda takımın her şeyi. Sorumluluk alıyor. Ndiaye'nin ilk maçı.
Orta üçlünün ortasında Sörloth'a yakın görev aldı. İlerleyen haftalarda katkı yapacağı düşüncesindeyim. Nwakaeme çok farklı bir isim. Etkisiz olduğu maçlarda bile biraz sahne alabilen ve skoru değiştiren bir isim. Kupanın ilk maçında alınan bu 2-0'lık skor ikinci maç için büyük bir avantaj.
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