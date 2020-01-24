VAR bazılarına VAR!
Hakem pozisyona çok yakın.
Görmemesi mümkün değil!
Herkes pozisyonunu ceza sahası içinde mi dışında mı diye düşünürken ya da hakemin VAR'a gitmesini tartışırken, anlamsız bir biçimde Nwakaeme'ye sarı kart gösterdi ve itirazlar sonucunda gelen kırmızı kart. Diyelim hakem hata yaptı.
ERCE KALEDE DEVLEŞTİ
VAR hakeminden herhangi bir uyarı neden gelmedi. Bir takımın kaderiyle bu kadar kolay oynanmalı diye düşünüyorum.
Hakemin yaptığı bu büyük hata hem Trabzonspor için turu zora soktu. Hem de Nwakaeme gibi bu takım için çok önemli bir isim Yeni Malatyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı karttan dolayı takımdaki yerini alamayacak.
Bu maçta Trabzonspor adına en büyük kazanç ise kaleci Erce Kardeşler oldu. Çok kritik kurtarışlara imza attı. Penaltılara giden maçta kurtarışlarıyla çeyrek finale Trabzonspor'u taşıyan isim oldu.
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