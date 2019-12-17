Hayal kırıklığı
Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sorunlar yaşadığınız haftalar var. Sorunlarla boğuşulan haftalar olmasına rağmen zirve mücadelesinin içinde yer alan bir Trabzonspor gerçeğini göz ardı etmek son derece zor.
Bu sezon ilk kez sakatların takıma dönmesiyle kendi kafanızda olan ilk 11'le sahaya çıktığınız bir maç.
SAVUNMA YETERSİZLİĞİ
GEL gör ki ortaya çıkan tablo ve sonuç büyük bir hayal kırıklığı.
Rodallega'nın attığı 1. gol savunma yetersizliğinin en büyük göstergesi. Şunu sormadan da edemeyeceğim; Ünal Karaman ilk 11'de Ekuban ve Abdülkadir ile başlasa daha farklı bir oyun ortaya çıkabilir miydi? Her zaman sönmüş yıldızlarla hedefe ulaşma şansınız olmadı. Mikel ve Sturridge… Bu iki oyuncunun kariyerlerine söylenecek herhangi bir sözümüz yok. Fakat futbolda ne yazık ki dün yok!
MAÇIN EN İYİSİ: RODALLEGA
Denizlispor'un forveti iki golle yıldızlaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: STURRIDGE
Fiziksel anlamda istenilen düzeyde değil.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Saygıyı hak ediyor 09 Aralık 2019, Pazartesi SEZON başından beri sakatlıklar ve de cezalar Trabzonspor için her maç ayrı bir sorun. Antalya maçında da takımın...
- Futbolun gerçeği 02 Aralık 2019, Pazartesi İLK 45 dakika bittiğinde önümdeki notlara baktım. Duran toplarda Trabzonspor'un gole yaklaştığı andan başka iki...
- Fırtına doludizgin 24 Kasım 2019, Pazar Trabzonspor'u Ankaragücü karşısında nasıl buldunuz? Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Trabzonspor'u farklı bir...
- Zaferin şifresi: Orta saha 30 Eylül 2019, Pazartesi Ünal Karaman'ın Beşiktaş maçındaki tercihlerini nasıl buldunuz? Abdülkadir Ömür, Ekuban gibi iki önemli oyuncusu...
- 1 puan Uğurcan’ın hediyesi! 02 Eylül 2019, Pazartesi Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında nasıl buldunuz? İLK yarı ve ikinci yarının başı Trabzonspor için bir korku...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.