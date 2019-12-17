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  • 17 Aralık 2019, Salı

Hayal kırıklığı

ZİRVE mücadelesi yapan takımların puan kayıpları yaptığı bir hafta… Yani kendi sahanızdaki maçta 3 puan aldığınız zaman Sivasspor'a en yakın takım olma hali var.
Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sorunlar yaşadığınız haftalar var. Sorunlarla boğuşulan haftalar olmasına rağmen zirve mücadelesinin içinde yer alan bir Trabzonspor gerçeğini göz ardı etmek son derece zor.
Bu sezon ilk kez sakatların takıma dönmesiyle kendi kafanızda olan ilk 11'le sahaya çıktığınız bir maç.

SAVUNMA YETERSİZLİĞİ
GEL gör ki ortaya çıkan tablo ve sonuç büyük bir hayal kırıklığı.
Rodallega'nın attığı 1. gol savunma yetersizliğinin en büyük göstergesi. Şunu sormadan da edemeyeceğim; Ünal Karaman ilk 11'de Ekuban ve Abdülkadir ile başlasa daha farklı bir oyun ortaya çıkabilir miydi? Her zaman sönmüş yıldızlarla hedefe ulaşma şansınız olmadı. Mikel ve Sturridge… Bu iki oyuncunun kariyerlerine söylenecek herhangi bir sözümüz yok. Fakat futbolda ne yazık ki dün yok!

MAÇIN EN İYİSİ: RODALLEGA
Denizlispor'un forveti iki golle yıldızlaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: STURRIDGE
Fiziksel anlamda istenilen düzeyde değil.
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