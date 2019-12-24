Fırsatı bu kez tepmedi!
Trabzon, ilk yarı topa daha fazla sahip ama nedense temposu düşük. 1. ve 2. bölgede ayağa yapılan paslar var ama top 3. bölgeye geldiğinde üretkenlikten uzak… Nwakaeme ve Sturridge durarak oynamaya çalışan iki isim. Gelişen Trabzonspor atağı ve Nwakaeme'nin attığı pas Sörloth – ki bana göre ilk yarının en çok mücadele eden ismi- mükemmel kafa vuruşu ile Trabzon 1-0 öne geçen taraf oldu.
DOĞRU BİR TERCİH
2. yarı Ünal Karaman'ın Sturridge yerine Yusuf Sarı ile başlaması doğru bir tercih.
Geçen hafta kaybedilen 3 puandan sonra bu maç zirve mücadelesinin içinde olması açısından mutlak kazanılmalıydı.
Ömer Ali'nin kırmızı kartı ile 10 kişi kalan Konyaspor ama yürüyecek hali olmayan Nwakaeme'den bir türlü vazgeçememe! Eğer maçın uzatmalarında Konyasporlu Hurtado golü yapsa heralde yapılan hatanın bedeli çok daha ağır olurdu.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Attığı golle 3 puanı getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER ALİ
Gördüğü kırmızıyla takımı 10 kişi bıraktı
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