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  • 09 Aralık 2019, Pazartesi

Saygıyı hak ediyor

SEZON başından beri sakatlıklar ve de cezalar Trabzonspor için her maç ayrı bir sorun. Antalya maçında da takımın saha içindeki liderliğini yapan Sosa'dan yoksun bir 11 vardı sahada. Fakat sonuç 3-1 ve alınan 3 puan. Saha içinde Sosa'nın yokluğunda sorunlar öne çıktı mı? Evet. Orta alanda bu oyuncunun olmayışında maçın özellikle ikinci yarısında Trabzonspor'un büyük bir baskı altında kaldığı bir gerçek.
Sörloth dün de üstüne düşeni yaparak takımını öne geçirdi. Nwakaeme de yine skor üretti.

YUSUF GÖZE GİRDİ
Trabzonspor'da Yusuf Sarı her geçen gün gelişme içerisinde olan bir isim. Attığı golde ise yaptığı vuruş deneyimli bir oyuncu gibiydi.
Bu maçta Trabzonspor adına en büyük kazançlardan biri de savunmanın sağ kenarında yer alan Serkan. Alınan 3 puanla zirve yarışının içinde bir Trabzonspor var. Nereye kadar gidebilirler bunu şu an konuşabilmek kolay değil ama bugün gelinen nokta; bu takımın ortaya koyduğu takım ruhuna saygı duyulması gerek...

MAÇIN EN İYİSİ: YUSUF
Trabzon'un yeni yıldızı olma yolunda.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MUKAIRU
Hücum hattında etkisiz kaldı.
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