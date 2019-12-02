Futbolun gerçeği
Bunun dışında futbol adına konuşabileceğimiz herhangi bir şey olmadığı düşüncesindeyim.
İkinci yarı ise oyun genelinde topa daha fazla sahip olan ve rakip alanda oynayan taraf Galatasaray'dı.
Duran topta Sörloth ile kazanılan golden sonra Trabzonspor, oyunu tamamen kendi alanında kabul etti.
FİŞİ ÇEKEMEDİLER
Fakat final pası yetersizlikleri öne çıktığı için Trabzonspor kendisini rahatlatacak ikinci golü bulamadı ve de her zaman olduğu gibi futbolun bir gerçeği ortaya çıktı.
Kaleye savunmanızı çok yakın kurduğunuzda hata yapma olanağınız doğar.
Bu yüzden yenilen golde bu şekilde gerçekleşti. Trabzon iki kritik puan kaybetti.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Norveçli Trabzon'u taşıyan isimdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAMİL
Sol bekte gerekli katkıyı veremedi.
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