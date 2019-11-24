Fırtına doludizgin
Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Trabzonspor'u farklı bir kadroyla sahada yer almaya itti. Kaleci Uğurcan'ın yerine oynayan Erce güven verdi.
Stoper Hosseini de mecburiyetten ön liberodaydı. Birçok eksiğe rağmen Trabzonspor çok iyi oynadı. Bordo-Mavililer'in bu sezon geldiği nokta küçümsenmemeli.
Ankaragücü maçında Trabzonspor'da öne çıkan futbolcular kimdi?
İlk golü atan Sörloth yine harika oynadı. Trabzonspor'un şu anki geldiği noktada en önemli katkı veren isim olarak Norveçli golcüyü gösterebiliriz.
Yusuf Sarı da günün etkili isimlerindendi.
Kırmızı kart maçtaki dengeleri nasıl değiştirdi?
Skor 1-0'ken Ankaragücü eşitlik için bastırdı ama topu Orgill'e atamadılar. Faty'nin atılmasıyla ise başkent ekibi maçtan tamamen koptu ve Trabzonspor rahat bir galibiyet aldı.
Liderlik Trabzonspor'un özgüvenini artır mı?
Maç fazlasıyla da olsa Trabzonspor'un liderlik koltuğuna oturması takımın motivasyonunu olumlu etkileyecektir.
Haftaya Galatasaray karşısında alınacak galibiyet artık çok daha önemli.
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