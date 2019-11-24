Bugünkü
Takvim
İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 24 Kasım 2019, Pazar

Fırtına doludizgin

Trabzonspor'u Ankaragücü karşısında nasıl buldunuz?
Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Trabzonspor'u farklı bir kadroyla sahada yer almaya itti. Kaleci Uğurcan'ın yerine oynayan Erce güven verdi.
Stoper Hosseini de mecburiyetten ön liberodaydı. Birçok eksiğe rağmen Trabzonspor çok iyi oynadı. Bordo-Mavililer'in bu sezon geldiği nokta küçümsenmemeli.

Ankaragücü maçında Trabzonspor'da öne çıkan futbolcular kimdi?
İlk golü atan Sörloth yine harika oynadı. Trabzonspor'un şu anki geldiği noktada en önemli katkı veren isim olarak Norveçli golcüyü gösterebiliriz.
Yusuf Sarı da günün etkili isimlerindendi.

Kırmızı kart maçtaki dengeleri nasıl değiştirdi?
Skor 1-0'ken Ankaragücü eşitlik için bastırdı ama topu Orgill'e atamadılar. Faty'nin atılmasıyla ise başkent ekibi maçtan tamamen koptu ve Trabzonspor rahat bir galibiyet aldı.

Liderlik Trabzonspor'un özgüvenini artır mı?
Maç fazlasıyla da olsa Trabzonspor'un liderlik koltuğuna oturması takımın motivasyonunu olumlu etkileyecektir.
Haftaya Galatasaray karşısında alınacak galibiyet artık çok daha önemli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Fırtına doludizgin
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ