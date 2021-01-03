Mobbinge uğrayan tazminat kazanır

Şefim sürekli benimle uğraşıyor. Bu konuda rahatsızlığım had safhada. Haklarım neler?

Öncelikli olarak çalışanın mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir.

Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlüdür. Mobbinge uğrayan işçi,

İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir,

Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,

Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir,

Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,

Ve koşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.

Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır.

Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir.