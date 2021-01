Çocuk da koruma talep edebilir

Annem, babamdan ayrıldı. Babam, bizim üzerimizden annemi tehdit ediyor. Kendime koruma talebinde bulunabilir miyim?

Anne ile baba arasında meydana gelen çatışma ya da ayrılıklar hiçbir zaman çocuklar üzerinden kazanç ya da intikam haline dönüşmemelidir. Tarafların bu şekilde davranması müşterek çocuk üzerinde tamiri imkânsız zararlara sebep olabilir. Her çocuk, kendi dünyasında onu çok seven, kahramanı olan anne ve baba figürüne ihtiyaç duyar. Sırf eşi ile geçinemediğinden, çocuğun dünyasındaki bu figürü yıkmak aslında karşı tarafı değil çocuğu cezalandırmaktır. Bu nedenle bu hususu her konusu açıldığında tekrar tekrar vurgulamak istiyorum.

6284 sayılı Kanun'da önleyici koruma tedbirleri yer almaktadır. Bu kanunda düzenlenen tedbirler, aile birliği içinde meydana gelebilecek her türlü psikolojik veya fiziksel aile içi şiddet vakıalarına karşı önleyici tedbirlerdir. Bilinen en sık koruma tedbiri ise genel olarak kadının kocasına karşı verilen uzaklaştırma tedbiridir fakat bu yasal düzenleme sadece bundan ibaret değildir. Aynı ev içinde yaşayan hane üyelerinden herhangi birine karşı u zaklaştırma kararı almak da mümkündür. Bu anlamda da çocuğun da babasına karşı uzaklaştırma/koruma tedbiri aldırması mümkün olabilir. Bunun için illa çocuğa şiddet uygulanmış olması gerekmez, çocuğa psikolojik baskı yapılması, çocuğun şiddet tehdidi altında olması da yeterlidir. Yapılması gereken, reşit iseniz bizzat, değilseniz veliniz vasıtası ile polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcılığına ve aile mahkemesine müracaat etmektir.