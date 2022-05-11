Polis her durumda üst araması yapabilir mi?
Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/a Maddesi'nin 6. fıkrasında belirtildiği üzere polis, kişinin üzerinde ya da aracında silahlı/tehlike oluşturan diğer eşyaların bulunduğuna dair bir şüphe varlığı tespit eder ya da ihtimal tanırsa, kendisine ya da başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbiri alma konusunda yetkilidir. Tabii polisler yasanın kendilerine çizdiği sınırı aşmamalıdır.
Örneğin; çantanızı yoklayabilir ama çantanızın içine elini sokamaz ya da üzerinizi arayabilir ama görünmeyen alanlara el süremez. Dışarıdan görünmeyen ama bakılması gereken incelemeler yalnızca İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılmalıdır. Bu durumlarda kolluk amirlerinin yazılı; acil durumlarda ise sözlü teyitleri gerekir. Araçlarda yapılacak olan aramalarda da arama gerekçesini içeren bir belgeye ihtiyaç duyulur.
Araçta arama belgeyle yapılır
Polis her durumda üst araması yapabilir mi?
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