■ Beslenme uzmanımdan memnun kalmadım. Kilo da veremedim. Paramı geri alabilir miyim?
Amacına ulaşmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Bu yüzden sözleşme önem kazanmaktadır.
Sözleşmenin olmaması halinde ise il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor.
Var olan merkezler, güzellik ya da beslenme alanı fark etmeden dikkat edilecek nokta devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir. Özel hastanelerden alınan hizmetlerde tüketici hakkına göre il-ilçe hakem heyetine başvuru yapılabilirken, devlet hastanesi beslenme bölümünden alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilir.
FOTOĞRAFTA RIZA ÖNEMLİ
■ Eski eşim izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Cezası olur mu?
İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur.
5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına kadar gitmektedir.
Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek durum, rızasız fotoğraf paylaşımıdır.
Zayıflayamayan dava açabilir
■ Beslenme uzmanımdan memnun kalmadım. Kilo da veremedim. Paramı geri alabilir miyim?
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