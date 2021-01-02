Çocuğu doldurmak velayeti kaybettirir!

Eşimden ayrılmayı düşünüyorum. Boşanınca kızın velayetini babaya, erkek çocuğun ise anneye verileceğini söyleyen bir arkadaşımız var. Bu gerçek mi?

Kanunumuzda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse, anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa, hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir.. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa 'annen /baban öldü veya bizi terk etti' şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.

Aracım çalındı. Kasko sigortası işlemleri nasıl ilerler?

Vakit kaybetmeden en yakın karakola gidip, olayı ihbar etmelisiniz. Yine aracın kasko sigortası mevcutsa, 5 gün içinde sigortanıza müracaat edebilir ve aracınızın çalındığını bildirebilirsiniz. Çalınan araç 30 günlük yasak bekleme zamanında bulunamamışsa, ilgili makamdan alınan yazı ile sigorta şirketine başvuru yaparak bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz.