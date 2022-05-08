■ İkinci el araç aldım. Ancak sürekli aynı yerden arızalanıyor. İade imkanı var mı?
Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz.
Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümünde, aracın, araç alımsatımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.
İkinci el araç iade edilebilir mi?
■ İkinci el araç aldım. Ancak sürekli aynı yerden arızalanıyor. İade imkanı var mı?
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