Kıdem tazminatında şartlara dikkat!

Aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorum. Kıdem tazminatı ile ilgili pek bilgi sahibi değilim. Nasıl alınabiliyor?

Kıdem tazminatı, işçiye, en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla, yasada öngörülen sebeplerden biri ile işten ayrıldığında, çalıştığı işyerine verdiği emeğin, katkının bir karşılığı olarak, çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

Kadının evlenmesi halinde

1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

İşçinin ölümü, koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Üniversite öğrencisiyim, başarılı olduğum sınavdan kaldım. Sonuca inanmıyorum. Bu aşamada ne yapabilirim?

Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek, delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.