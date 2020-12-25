İstifa eden tazminat alır mı?

Evlilik hazırlığı yapıyorum. Bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılırsam kıdem tazminatı alır mıyım? İşten kendisi ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı var mıdır?

İşçinin, haklı bir nedeni bulunmaksızın iş sözleşmesini kendi arzusuyla istifa ile sonlandırması halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçinin sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle işten ayrılması, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması, emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılması, kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılması, işçinin ölümü (bu durumda ailesine kıdem tazminatı ödenecektir), işçinin istifaya mobbing, kötü muamele gibi bir nedenle zorlanarak istifa etmesi hallerinde kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.

İstifa etmeye zorlandığı için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı var mıdır?

Kıdem tazminatı almaması için istifaya zorlanan işçinin bu hususu ispat etmesi halinde kıdem tazminatı hakkı vardır.