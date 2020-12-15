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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 15 Aralık 2020, Salı

Gerçek aileyi nüfus müdürlüğü açıklar

Uzun süre anne ve baba bildiğim kişilerin, aslında beni evlat edindiğini öğrendim. Tüm ısrarıma rağmen gerçek anne ve babamı söylemek istemiyorlar. Babam, "Eğer söylersem, senin hayatın daha da kötü olur. Büyük hayal kırıklığı yaşarsın" dedi. Bu beni daha da meraklandırdı. Dava açarsam, evlatlık olduğum kişiler gerçek anne ve babamı söylemek zorunda kalır mı?

Türk Medeni Kanunu'nun 314. Maddesi gereğince, evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. Fakat siz nüfus müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak bu kaydın size açıklanmasını sağlayabilirsiniz.

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Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Gerçek aileyi nüfus müdürlüğü açıklar
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