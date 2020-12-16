İşsizlik maaşının şartları var

Şirketimiz isim değişikliğine gidiyor. Bizi de işten çıkartacaklarını söylediler. İşsizlik maaşı alabilir miyim?

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin; işveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.