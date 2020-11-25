Maaşımı keser mi?

İşe geç kaldım. Müdür kesinti yapacağını söyledi. Buna hakkı var mı?

İş kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır.

Belirtilen iş saatlerinde iş yerinde olmak gereklidir. Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dâhilinde bazen durumlar tolere edilir. Hukuki çerçeveden bakıldığında iş kanununa göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapması haklı bir durumdur.

Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. Bir saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, üç saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.

Kredi çektim ama 2 aydır ödeme yapamadım. Ne yapabilirim?

Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek gerekiyor. Banka bu durumda kendi durumunu güvene almak için sizden gerekli koşulları yerine getirmenizi bekleyecektir. Eviniz, ya da üzerinize kayıtlı bir taşınmaz, maaşınızın tutarını ve kefil olan bir kişinin bilgisini isteyecek bu durum karşısında size istediğiniz krediyi sunacaktır. Peki, 'tüm bu durumlar yerine getirilmiş ama sonrasında işler kötüye gitmişse neler olur?' sorusuna gelince; Banka size verdiği ödemeyi geri alacaktır. Kredi borçlusundan kredi ödemesini almak için icrai girişimlerde bulunacaktır. İpoteği paraya çevirebilecek ev ya da araba bulunuyor ise icrai satışlarla paranın teminini sağlayabilecektir. Banka asıl kişiye ulaşamıyor ise kefil yükümlüdür.