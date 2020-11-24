İşçi eski işvereni ile rekabet edemez

Şirketin tüm sırlarını bilen işçi rakip firmaya transfer olursa, dava açılabilir mi?

İşçinin eski işvereni ile rekabet etme yasağı var ve bu yasak iş sözleşmesinin bitmesi ile başlıyor.

Rekabet yasağı yine Türk Borçlar Kanunu'nun 444. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir.

Buna göre rekabet yasağı "Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir" şeklindedir.

Uygulamamızda çoğunlukla işverenler, haklı olarak iş ilişkisinin sona ermesi ile işletmenin ticari sırlarına vakıf olan işçiye karşı kendi haklarını korumak için, iş sözleşmelerinde rekabet yasağına ve cezai şarta yer vermektedir. Bu hüküm gereği işverenler genellikle işçilerin işten ayrıldıktan sonra aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir işyerinde çalışmalarını yasaklamaktadır.

İş sözleşmelerinde düzenlenen rekabet etme yasağı hükümlerinin geçerli olabilmesi için bir takım sıkı kriterler getirilmiştir. Öncelikle rekabet yasağı yazılı olmalıdır. Ayrıca her işçi aleyhine sözleşmede yazsa bile rekabet etme yasağı hükümleri uygulanamaz. Bir işçinin rekabet etme yasağı kapsamında olabilmesi için ticari sır niteliğinde olabilecek bilgilerini bilmesi ve işten ayrılması halinde bu bilgileri kullanması nedeniyle işverenin zarara uğraması ihtimalinin bulunması gerekir.

Yani sonuç olarak, rekabet etme yasağına ilişkin bir sözleşme yapıldıysa işten ayrıldıktan sonra rakip şirkete geçen işçi için işvereni, rekabet yasağının ihlali gerekçesi ile işçiye hem sözleşmede bir cezai şart belirlenmişse bu cezai şartın ödenmesi hem de uğradığı bir zarar varsa bu zararın tazmini için tazminat davası açabilecektir.