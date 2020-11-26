Hatalı tedaviye çifte tazminat ödenir

Bir özel hastanede ameliyat oldum. Yürüme zorluğum arttı.

Hastaneye veya doktora mı dava açmalıyım?

Hatalı tedaviden kaynaklanan mal praktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem, üzüntü, acı, ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilecektir.

SİSTEME HAPSE GİRER

■ İşten çıkardığım kişi gizlice verilere sızmış. Dava açabilir miyim?

Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suçtur. İşten çıkarılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda yasal olmayan süreçlerde belirli bir kişiyi hedef alarak girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun 243- 246. maddeleri arasında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da iş bu fiil suç teşkil etmektedir.