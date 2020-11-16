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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 16 Kasım 2020, Pazartesi

Asansör gideri için dava açılabilir

Yaşadığım apartmanın asansörü sürekli masraf çıkartıyor. Hiç asansör kullanmadığım halde durmadan ödeme yapıyorum. Ödeme yapmak istemiyorum. Ne yapabilirim?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz.
Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda istediğiniz karar alınmazsa, durumun değiştirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
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