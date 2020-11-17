İzinsiz paylaşıma ceza verilir

■ Bir arkadaşımın ev içinde olan görüntüsünü sosyal medyada yayınladım. Suç mu?

Sosyal medyanın günümüzde aktifleşmesi üzerine sık yaşanan olaylara bir örnek de izinsiz ses ve görüntü alımı oluyor. İzinsiz olarak yapılan ses ve görüntü çekimi bir suçtur ve cezası vardır. Özel hayatın gizliliği kapsamında, kişinin mahrem hallerine ulaşmayı temsil eden her türlü fiilin yayınlanması suçtur.

Kamuya açık alanda da olsa evde de olsa kişinin rızası olmaksızın ses ve görüntü alınması ve izni olmadıkça ifşa edilmesi suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliği suçu ve cezası düzenlenmiştir. Buna göre, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.