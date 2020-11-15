Çarpıp kaçana ağır fatura

Trafik sigorta süreci nasıl ilerler? Çarpıp kaçma durumunda ne yapılır?

Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır.

Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla birlikte bu hasarı kendisine rücu edebilir. Kaza sonucunda her iki sürücü tarafından görüntülenen fotoğraflar kaza tespit tutanağında yer alır. Kaza tespit tutanağı, aracın sigortası için önemli bir aşamadır.

3 iş günü içinde sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.

Meydana gelen kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir.

Taraflardan biri tramere girilen kaza oranına itiraz ederse bunu 5 iş günü içinde yapmalıdır.

İnternetten alışverişte tüketici korunuyor

İnternetten alışveriş yaptım. Ancak bazı riskler gördüm. Bu konuda haklarımız neler?

Öncelikle tüketicilerimiz, internetten olsun olmasın tüm alışverişlerinde haklarını bilmelidir. İnternetten alışveriş hukukumuzda aslında bir tür 'mesafeli satış'tır ve mesafeli satış sözleşmeleri de online alışverişteki bu tedirginliklerin önüne geçebilmek için sıkı kurallara tabidir. Örneğin; mağazadan yapmış olduğunuz bir alışverişte kural olarak iade etme hakkınız yokken internetten yaptığınız alışverişlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği 14 gün içinde hiçbir sebep belirtmeksizin iade etme hakkına sahipsiniz.

Satıcı, alıcı ile online ortamda da olsa bir mesafeli satış sözleşmesi yapacak ve bu sözleşmenin içeriğinde sözleşme konusu mal ve hizmetlerin nitelikleri, satıcı veya sağlayıcı şirketin adı, unvanı, varsa Mersis numarası, iletişim bilgileri, ürünün miktarı fiyatı ve KDV tutarı, alıcının cayma hakkı iade prosedürü, malın ayıplı çıkması halinde iade hakkı gibi kapsamlı bilgiler yer almak zorundadır. Ayrıca bu bilgilendirmenin alıcı tarafından teyit edildiğini de satıcı ispatlamakla yükümlüdür.