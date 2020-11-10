Para iadesi 14 günde yapılmalı

Cayma hakkımı kullanarak aldığım ürünleri iade ettim fakat kredi kartımdan çekilen ücreti bir türlü kredi kartıma iade etmiyorlar? Bunun süresi nedir?

İlgili yasal düzenleme gereği satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Eğer bu süre geçmiş olmasına rağmen ücretiniz iade edilmiyorsa derhal tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.

Mal varlığım yerinde. Mirasımdan kimler faydalanabilir?

Mal varlığından pay alacak olanlar, vefat eden kişi sonrasında büyük anlaşmazlığa düşebilir. Vefat eden birinin mirasından, miras bırakan kişinin altsoyu olan çocuk ve torunları eşit derecede paylaşma hakkına sahiptir. Eğer kişinin çocukları kendisinden önce vefat etmişse, halefiyet yolu ile vefat edenin çocukları alabilir. Miras bırakanın altsoyu bulunmuyorsa, anne ya da babası mirastan faydalanabilmektedir. Anne ve baba burada eşit bir pay hakkına sahiptir. Eğer anne ya da babadan da herhangi biri daha önce vefat etmişse, aynı şekilde yine halefiyet yolu ile bir altsoya miras bırakılma mümkündür. Eğer kişinin evlilik dışı çocuğu bulunuyor ise ve bir soy bağı kurulmuşsa, miras hakkına tıpkı yasal mirasçılar gibi ortak olabilmektedir.

Bu süreçte aynı çocuklar gibi pay hakkına sahiptirler. Vefat eden kişinin eşi kalmış ve bir çocuğu bulunuyor, aynı zamanda anne, babası da sağ ise mirasın 1/4 kısmını eş, 3/4 kısmını ise çocuk alabilmektedir. Bu örnekte olduğu gibi miras bırakanın eşi ve çocuğu olduğu için anne ve babası mirastan pay alamaz.