14 gün iade süresi ne zaman başlar?

■ İnternetten aldığım ürün için cayma hakkımı kullanmak istediğimi 14 günlük süre içinde internet sitesine bildirdim, fakat kargo ürünü almaya geç geldiği için 14 gün içinde gönderemedim. Şimdi de 'Süreyi geçirmişsiniz' diyorlar. Ne yapmalıyım?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yani 14 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Bazı internet siteleri 'iade talebi oluştur' gibi bir linkle cayma hakkınızı kullanabileceğiniz bir bildirim mekanizması oluşturmuşlardır. Bu bildirimi bu kanalla yaptıysanız, yasal süre içinde cayma hakkınızı kullanmışsınız demektir ve ürünü göndermek için yasal olarak 10 günlük süreniz var demektir. Bu bildirimi yaptıktan sonra 10 gün içinde ürünü iade gönderebilirsiniz.

■ Boşanmak istiyorum. Ama ekonomik durumum avukat tutmaya müsaade etmiyor? Ne yapabilirim?

Hukukumuzda özellikle ekonomik durumu elvermeyenlerin de hak arama özgürlüğünün bir güvencesi olarak 'adli yardım' kurumu mevcuttur. Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, buna ilişkin delilleri ve mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.