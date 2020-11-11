Eşin temiz olmaması boşanma sebebi sayılır

■ Temiz olmamak boşanma sebebi midir?

Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma nedeni olarak da Türk Medeni Kanunu'nun 166.

Maddesi'nde "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklinde genel bir hükümle, boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır.

Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Buradan hareketle de eşin hastalık gibi haklı bir sebebi olmaksızın hem kişisel temizliğine özen göstermemesi hem de ev hanımı olan eşin evin temizliğine özen göstermemesi, evlilik birliğini sarsacak davranışlar olarak kabul edilir.