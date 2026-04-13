Evren Turhan

Galatasaray'da Okan Buruk Lemina'nın yerine Toreira, Aspirlla'nın yerine Sara ve Singo'yu keserek Abdülkerim'le başladı. Kocaelispor iyi kapanarak ilk yarıda pozisyon fazla vermedi. Galatasaray sabırlı oynuyor ama yavaş oyun rakibi açmakta zor oluyordu.Tek 1 pozisyonda aştılar oda gol oldu. Jakobs topu iyi kesti ve Sane golünü attı. Sane ve Boey'in tarafını daha iyi kullandı. Galatasaray.Sallai çok yorgun gözüktü.İlkay ve Torirea uyumlu gözüktü Galatasaray ilk yarıda rakibine 1 posizyon verdi onda da Uğurcan yine sahnedeydi. Topa sahip olan takım Galatasaray'dı ama üretkenlikte sıkıntılar çekti. 2.yarı daha temkinli oyun ama skoru korumak Galatasaray'a pahalıya patladı.Okan hoca değişiklikler yaptı ama Galatasaray bir türlü istediği oyunu oynayamadı. Toriera yoruldu ve çıktı.. Sallai çok kötü oynadı.Barış Alper ilerde yalnız kaldı.Galatasaray en önemli maçta o coşkulu istekli oyununu oynayamadı.Galatasaray açısından Kocaelispor maçı mutlak kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Çünkü artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Bu nedenle takımların maçlara her zamankinden daha iyi konsantre olması gerekiyor.Galatasaray ilk devrede mağlup olduğu Kocaelispor karşısına hem rövanşı almak hem de liderlik yarışında avantajını korumak için çıktı. Ancak futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Galatasaray bu skora rağmen hala şampiyonlukta en büyük favori ancak artık hata yapma lüksleri kalmadı.