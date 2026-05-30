Trump destek verdi, JD Vance umutlu konuştu: ABD ile İran arasında kritik ateşkes taslağı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu söyledi. İran’ı ekonomik yönden toparlayacak 300 milyar dolarlık Amerikan yatırım fonu taslakta yer aldı.
Terör devleti İsrail, ABD ile birlikte İran'a savaş başlattı. İlk füzelerin ateşlendiği andan itibaren 91 gün geçti.
Şimdi ABD ile İran arasında uzun süredir yürütülen müzakerelerde, savaşın sona erdirilmesini hedefleyen anlaşma taslağının onaylanmak üzere olduğu belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de anlaşma için çok umutlu konuştu, Başkan Trump da destek verdi.
Taslakta ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda ticari geçişin yeniden açılması ve İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak gevşetilmesi gibi başlıkların yer aldığı belirtilirken, anlaşmaya eklenen fonla birlikte Tahran'a 300 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ifade edildi.
İranlı yetkililer, nihai anlaşmanın imzalanması durumunda hayata geçecek bu fonu, "yeniden inşa programı" diye adlandırdı. Tahran, ABD ve İsrail bombardımanının 300 milyar ila 1 trilyon dolarlık bir zarara yol açtığını düşünüyor.
Diplomatik kaynaklara göre fonun; enerji altyapısı, limanlar, ulaştırma hatları, sanayi tesisleri ve petrol-doğalgaz üretim kapasitesinin modernizasyonunda kullanılması gündemde.